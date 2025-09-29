© Skärmdump/Regeringen
 

Stenergards ben för sexiga – "blurras" av Iran

Scrolla för video...

Publicerad 29 september 2025 kl 18.12

Inrikes. Iransk tv valde att "blurra" den svenska utrikesministern Maria Malmer Stenergards bara ben under ett möte. Nu får tilltaget feminister – och Stenergard själv – att se rött.

Dela artikeln

Maria Malmer Stenergard träffade den 25 september Irans utrikesminister Abbas Araghchi i samband med FN:s pågående generalförsamling i New York.

När mötet visades på statlig iransk tv användes bildteknik för att sudda ut, "blurra" den svenska politikerns ben.

Även Stenergards norska kollega, Elina Valtonen, var med på mötet och fick sina ben bildbehandlade på samma vis.

Maria Malmer Stenergard säger till Expressen att hon inte anpassar sig efter Irans klädkoder.

– Jag anpassar inte min klädsel efter den iranska regimen. Hellre bara ben i New York som blusars än att bra slöja i Teheran, säger hon till Expressen och fortsätter:

– Jag står upp för kvinnors rättigheter och det är viktigt för mig.

Elina Valtonen uppger i en mindre uppjagad reaktion på Instagram att hon inte anpassar sin klädsel utgående från vem hon träffar och att hon bojkottar evenemang om hon tvingas exempelvis dölja sitt hår.

Den feministiska exiliraniern och journalisten Masih Alinejad gör sig lustig över händelsen. På X skriver hon att regimen är en studentkår av kåta ayatollor.

