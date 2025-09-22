© SVT Play
 

SVT kallade Trumps politik "dravel" – fälls

Publicerad 22 september 2025 kl 15.04

Media. Granskningsnämnden fäller SVT för bristande opartiskhet efter att en programledare i Morgonstudion beskrivit USA:s president Donald Trumps handelspolitik som ”dravel”. Nämnden bedömer att ordvalet var värderande och innebar ett ställningstagande.

Dela artikeln

Inslaget i Morgonstudion sändes i SVT1 den 1 april 2025 och handlade om Trumps aviserade tullplan. Under diskussionen med två inbjudna gäster frågade programledaren:

– Hur stort tålamod har Trumps egen administration och anhängare kring allt det här dravlet?

SVT medger att ordvalet var ”olyckligt”, men hävdar att ”dravel” syftade på otydligheten kring de politiska beskeden – inte på ett visst förslag – och att frågan ställdes i en direktsänd studiosituation. Bolaget menar därför att uttalandet inte var ett politiskt ställningstagande.

Granskningsnämnden gör en annan bedömning och konstaterar att beskrivningen av presidentens omsvängningar som ”dravlet” bröt mot kravet på opartiskhet. SVT föreläggs att på lämpligt sätt offentliggöra beslutet.

Samtidigt fälls flera andra inslag – bland annat ett i Godmorgon världen i P1 om den brutna vapenvilan Gaza. I inslaget rapporterades om att sjukvårdspersonal dödades på löpande band – men man glömde nämna vilka det var (Israel) som stod för dödandet.

Rika svarta mer kriminella än fattiga vita

Omfattande studie krossar seglivad vänstermyt "Ras övertrumfar klass".0 Plus

Invandrargängets attack mot transvestiten under Pride

Vilda scenerna från Sergels torg. "Rätt åt den dära trans bög rasist fittan."0 Plus

Tittarstorm mot SVT:s inslag om svenska kvinnor som blivit muslimer

Tvingas stänga kommentarsfältet. "Valet att bära slöja har varit det bästa i mitt liv."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Dick Erixon vill terrorklassa AFA i hela EU

"Våldsvänstern är vår tids ondska." Vill även gå till botten med hur George Soros finansierar verksamheten.0 

Ekonominyheter

Riksbankschefen: "Det är färdigsänkt"

Beskedet efter beslutet om sänkning.. Chans för ny räntehöjning redan nästa år.0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.