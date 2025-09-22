SVT kallade Trumps politik "dravel" – fälls

Inslaget i Morgonstudion sändes i SVT1 den 1 april 2025 och handlade om Trumps aviserade tullplan. Under diskussionen med två inbjudna gäster frågade programledaren:

– Hur stort tålamod har Trumps egen administration och anhängare kring allt det här dravlet?

SVT medger att ordvalet var ”olyckligt”, men hävdar att ”dravel” syftade på otydligheten kring de politiska beskeden – inte på ett visst förslag – och att frågan ställdes i en direktsänd studiosituation. Bolaget menar därför att uttalandet inte var ett politiskt ställningstagande.

Granskningsnämnden gör en annan bedömning och konstaterar att beskrivningen av presidentens omsvängningar som ”dravlet” bröt mot kravet på opartiskhet. SVT föreläggs att på lämpligt sätt offentliggöra beslutet.

Samtidigt fälls flera andra inslag – bland annat ett i Godmorgon världen i P1 om den brutna vapenvilan Gaza. I inslaget rapporterades om att sjukvårdspersonal dödades på löpande band – men man glömde nämna vilka det var (Israel) som stod för dödandet.