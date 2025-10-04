SVT kritiseras för vinkling om transvestit på damernas: "Intervjua kvinnor också"

26-åriga transvestiten "Amy" hade under flera månader använt kvinnors omklädningsrum på Tinnerbäcksbadet. Men efter nya nationella riktlinjer har badhusbolaget Medley satt stopp, något som enligt SVT kan strida mot diskrimineringslagen.

Agnes Wold håller dock inte med om att detta nödvändigtvis är diskriminering.

– Att transpersoner ska få byta om tillsammans med kvinnor är ingen mänsklig rättighet. Det är väldigt konstigt att man inte intervjuar några kvinnor om detta, säger Wold till SD-kanalen Riks.

Hon menar att det är två skyddsvärda grupper som ställs mot varandra och att kvinnor måste kunna ha egna utrymmen.

– Kvinnor ska ha rätt till att vara i omklädningsrum där det inte finns män. De ska sitta i fängelser utan män. Man ska kunna ha skyddade boenden för kvinnor där det inte finns män, säger hon.

Wold är också starkt kritisk till den nya lagen om juridiskt könsbyte utan diagnos eller behandling.

Hon varnar för att lagen kan utnyttjas av organiserad brottslighet och att den även kan få medicinska konsekvenser för transpersoner, som egentligen skulle behöva komma i kontakt med vården och få träffa professionella människor som kan deras problematik.