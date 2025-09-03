Teorin: Lars Trägårdh knarkade upp kulturkanon-pengarna

Författaren och komikern Jonas Gardell går till hårt angrepp mot Lars Trägårdh och den kulturkanon som presenterades i veckan.

I en krönika i Aftonbladet beskriver han arbetet som slarvigt och ifrågasätter om förskottet gått till marijuana.

"Har karln spenderat hela förskottet på weed? Det är faktiskt ett fullt tänkbart alternativ", skriver Gardell.

Han ser framför sig hur akademikern inte har fått något gjort och till sist, likt en lat student, bett Chat GPT skriva "en lista på typ svenska grejer som alla borde känna till".

"Och Chat GPT ba': 'Jättebra och intelligent idé, här kommer en lista…'", spekulerar Gardell.

Gardell menar att urvalet är slumpmässigt och skämtsamt kallar han den påstådda expertkommitté som ska ha legat bakom kanonen för en ”weed-rökande Chat GPT-kommitté”.

Samtidigt klargör han att kritiken inte riktas mot idén om en kulturkanon i sig, utan mot personen Lars Trägårdh.

”Jag har inget emot en kulturkanon, jag har något emot Lars Trägårdh personligen!” avslutar Gardell.