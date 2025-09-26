Trump: Våldsvänstern kommer få smaka på sin egen medicin om de inte slutar nu

Uttalandena gjordes i Ovala rummet på torsdagen efter att presidenten fått frågor om politiskt våld, bland annat onsdagens dödliga skjutning mot en ICE-anläggning i Dallas.

– Extremvänstern orsakar problemet. De är helt utom kontroll, sade Trump.

– Vissa av de här människorna är personer med väldigt låg IQ. Men extremvänstern orsakar detta problem, inte högern.

Han konstaterade vidare att det vänsterextrema våldet snart kan komma att slå tillbaka mot vänstern.

– Det kommer bli värre, och i slutändan kommer det slå tillbaka mot dem, fortsatte presidenten.

– Jag menar, dåliga saker händer när de leker de här lekarna. Och jag ska ge er en liten ledtråd: högern är mycket tuffare än vänstern, men högern gör inte det här, de gör det inte, och de bör inte få dem att tända till, för det kommer inte vara bra för vänstern.

Trump betonade att han inte vill se en sådan utveckling.

– Jag vill inte se att det händer heller.

– Jag är president för alla människor. Men extremvänstern orsakar detta. Radikala vänsterdemokrater orsakar detta problem, och det blir värre, det blir värre, och det kommer till en punkt där andra människor inte kommer tolerera det längre. Det kommer inte vara bra för extremvänstern. Och det vill vi inte.