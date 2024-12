Tysk media ångrar Greta-hyllandet: "Helig ko"

"Fuck Germany and fuck Israel"



- Greta Thunberg



Once again, what the hell happened.



pic.twitter.com/C08Yes7gC6

— 𝗡𝗶𝗼𝗵 𝗕𝗲𝗿𝗴 ♛ ✡︎ (@NiohBerg) December 7, 2024