© FT BILD/ARKIV
 

Ukrainare får rätt till CSN-bidrag

Publicerad 1 oktober 2025 kl 15.34

Inrikes. Regeringen och Sverigedemokraterna vill ge ukrainska invandrare som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv rätt till studiehjälp och studiemedel. I budgetpropositionen för 2026 avsätts 40 miljoner kronor för reformen.

Dela artikeln

I dag har ukrainare med tillfälligt skydd ingen rätt till studiestöd. Regeringen föreslår därför att rätt till studiehjälp och studiemedel införs för dem som under minst tolv månader haft uppehållstillstånd med eller efter tillfälligt skydd.

Rätten gäller dem som omfattas av rådets genomförandebeslut av massflyktsdirektivet.

– Att fortsätta stötta Ukraina och det ukrainska folket är en av regeringens absolut viktigaste prioriteringar. Rätten till studiestöd för personer som tvingats lämna Ukraina är viktig både för den enskilde och för det svenska samhället eftersom fler nu får förutsättningar att klara sina studier, snabbare nå egen försörjning och vara en del av samhället, säger gymnasie-, högskole-, och forskningsminister Lotta Edholm.

Enligt förslaget träder reglerna i kraft den 1 januari 2026. Överenskommelsen bygger på en uppgörelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Vänsterpartist klappade inte för döende SD-riksdagsman – får kritik

Draget när Sven-Olof Sällström tackades av. "Ren ondska."0 Plus

Bild på Malmösomalier väcker frågor om slöseri

Shoppar 70 tums-TV. Nu växer frågorna om Malmös hantering av socialbidrag.0 Plus

Här får vänsterkomikern stryk av arga pappan

Video: Får nog efter motbjudande PK-skämtet. "Det har sina konsekvenser."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Regeringens hemliga avtal: Somalia får 100 miljoner kronor för att ta emot utvisade

Avslöjas av Ekot – "hårresande", enligt oppositionen. Men trots allt utvisades endast 28 somalier förra året. 0 

Ekonominyheter

Daniel Ek slutar som vd på Spotify

Grundaren drar sig tillbaka – efter kritik mot vapenaffärer.. Beskedet får aktien att rasa.0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.