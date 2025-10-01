Ukrainare får rätt till CSN-bidrag

I dag har ukrainare med tillfälligt skydd ingen rätt till studiestöd. Regeringen föreslår därför att rätt till studiehjälp och studiemedel införs för dem som under minst tolv månader haft uppehållstillstånd med eller efter tillfälligt skydd.

Rätten gäller dem som omfattas av rådets genomförandebeslut av massflyktsdirektivet.

– Att fortsätta stötta Ukraina och det ukrainska folket är en av regeringens absolut viktigaste prioriteringar. Rätten till studiestöd för personer som tvingats lämna Ukraina är viktig både för den enskilde och för det svenska samhället eftersom fler nu får förutsättningar att klara sina studier, snabbare nå egen försörjning och vara en del av samhället, säger gymnasie-, högskole-, och forskningsminister Lotta Edholm.

Enligt förslaget träder reglerna i kraft den 1 januari 2026. Överenskommelsen bygger på en uppgörelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.