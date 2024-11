Umeå världens mest feministiska stad

Tidningen bjuder även på en historisk tillbakablick.

Under 70-talet blev Umeå känt som ett centrum för militant vänsterextremism och studentstrejker, och universitetet, även kallat ”det röda universitetet”, lockade politiskt engagerade studenter från hela Sverige.

Staden etablerade sig som ett nav för progressiv politik och feministisk aktivism, med framstående feministiska radioprogram och så kallade fanzines som formade det lokala medvetandet.

Tidsenligt och rätt, ansåg många, medan andra förfasade sig över hur universitetet kom att utvecklas till vad de såg som ett framväxande, skattefinansierat vuxendagis.

År 1997 fick Umeå sin första professor i genusvetenskap, Britt-Marie Thurén, och staden har sedan dess strävat efter att införa kvinnofrämjande åtgärder i allt från stadsplanering till idrott.

En central symbol för detta är enligt The Guardian den röda puman, ett #MeToo-monument som makthavarna har rest på stadens torg 2019, skapad av den radikalfeministiska konstnären Camilla Akraka.

Guardian häpnas också över stadens bussturer för kvinnor, som fokuserar på Umeås "gendered landscape", där åtskilliga skattemiljoner har spenderats på att anpassa offentliga miljöer för att falla kvinnor i smaken.

Vissa satsningar på kvinnor, även om dessa satsningar är i minoritet, tar även sikte på att lösa verkliga problem.

Staden har till exempel gjort säkra, öppna gångtunnlar där det ska vara svårare att överfalla kvinnor och begå sexualbrott, en sorts brottslighet som ökat kraftigt i takt med invandringen från tredje världen.

Umeås arbete för jämställdhet har också skapat nya höga befattningar för kvinnor inom kommunen, ofta med diffusa arbetsuppgifter och mycket generösa lönenivåer.

Linda Gustafsson är exempelvis "jämställdhetsutvecklare" och Annika Dalén "utvecklingsstrateg" på Umeå kommun. Till Västerbottens-Kuriren säger båda att de är mycket stolta över Guardian-artikeln "The world’s most feminist city: how Umeå in Sweden became an idyll for women".

– Umeå har jobbat jättelänge, typ 40 år, med frågor som rör jämställdhet och platsen Umeå, säger Linda Gustafsson till VK.