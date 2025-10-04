© FT BILD/ARKIV
 

Utvecklingsstörd man misshandlades efter pedofilrykten på Tiktok

Publicerad 4 oktober 2025 kl 15.52

Inrikes. Det är inte bara svenska domstolar som dömer folk för sexualbrott utan bevis. Nu har även ungdomar på Tiktok börjat ta efter beteendet, vilket föranlett en stor granskning i Aftonbladet.

Aftonbladet har publicerat ett stort reportage om den Tiktok-profil som kallas Chicken nuggets-mannen. Bakom kontot står Alex Lindvall, en man med en lätt utvecklingsstörning som i diverse nätrykten anklagats för olämpliga kontakter med minderåriga men som samtidigt friats från misstankar i polisens utredning.

För många unga är han en känd figur på sociala medier och hans konto fanns med i Maktbarometern 2024.

Anklagelserna om sexuella kontakter med minderåriga har lett till att han hängts ut som pedofil och även misshandlats brutalt av en gruppering som söker upp "pedofiler" för att misshandla dem.

Hans telefon blev beslagtagen av polisen som gick igenom hans kontakter fyra år bakåt – även raderat innehåll – dock utan att hitta några uppgifter om sexuella kontakter med minderåriga.

En kvinna som anmält honom vägrade sedan att medverka i utredningen.

”Utredningsläget är sådant att det inte går att komma vidare i utredningen utan målsägandens medverkan”, lyder den formella motiveringen till att förundersökningen lades ned.

En vårdnadshavare till den flicka som först riktade anklagelserna har avstått från intervju. En annan mamma som polisanmälde honom berättar att hennes dotter inte fått några bilder utan "dragits med i drevet" på nätet, alltså i klartext att det handlade om en falsk anmälan.

Samtidigt lever anklagelserna vidare på Tiktok och andra sociala medier.

