Zelenskyj öppnar för att avgå – när kriget är slut

– Jag vill inte styra landet i fredstid, säger Zelenskyj till Axios.

Han öppnar samtidigt för parlamentsval om en vapenvila kommer på plats.

Strax efter att kriget bröt ut förbjöd Zelenskyj stora delar av oppositionen, inklusive det största oppositionspartiet, och tog kontroll över medierna. Han har inte tillåtit några val att hållas utan har hänvisat till att undantagstillstånd råder.

Zelenskyj varnar i intervjun också Ryssland och säger att ”politiker i Kreml bör ta reda på var närmaste bombskydd finns om de inte avslutar kriget”.

Han uppger vidare att USA:s president Donald Trump har backat upp honom i beslutet att angripa ryska energitillgångar och vapenfabriker, och att Ukraina inte skulle tveka att använda långdistansvapen om sådana levereras från USA.

Presidenten säger att han bett Trump om ett nytt, hemligt vapensystem som skulle kunna pressa Ryssland till förhandlingsbordet.

– Vi behöver det, men det betyder inte att vi kommer använda det. Eftersom om vi har det så tror jag att det betyder ytterligare tryck på Putin att sätta sig och samtala, säger Zelenskyj.