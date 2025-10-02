Attacken mot synagogan var ett terrordåd

– I morse skedde ett avskyvärt angrepp i Crumpsall i Manchester. Två personer har avlidit. Gärningsmannen har skjutits till döds av polisen, säger antiterrorchef Laurence Taylor på en pressträff utanför New Scotland Yard.

– Vi har också gjort två ytterligare gripanden, och utifrån vad vi vet har antiterrorpolisen fastslagit att detta är en terroristincident.

Larmet kom 09.31 under den judiska högtiden Jom Kippur. Beväpnade poliser anlände klockan 09.37 och öppnade eld 09.38. Fyra personer vårdas med allvarliga skador. Vittnen beskriver hur en bil kördes in i människor innan föraren gick till knivangrepp och försökte ta sig in i synagogan.

– Vi kan bekräfta att två medlemmar av vår judiska gemenskap tyvärr har avlidit till följd av denna attack, säger regionpolischefen Stephen Watson och tillägger att gärningsmannen bar ”en väst som såg ut som en spränganordning”.

Bombtekniker från armén kallades in och en kontrollerad sprängning hördes 12.45. Enligt Daily Mail har specialförbandet SAS satts in för att stödja terrorutredningen.

Premiärminister Keir Starmer säger att han är ”förfärad” över dådet och att ”det faktum att detta har inträffat på Jom Kippur, den heligaste dagen i den judiska kalendern, gör det hela ännu mer fasansfullt”. Kung Charles skriver att han och drottningen är ”djupt chockade och bedrövade” och prisar räddningstjänstens snabba insats.

Polisen uppger att motivet ännu inte är fastställt och att den synliga bevakningen fortsätter.