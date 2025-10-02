Två döda efter attack mot synagoga

Polisen larmades vid 09.30-tiden. Enligt polisuppgifter körde förövaren på människor med bil och knivhögg en person.

Inledningsvis rapporterades fyra skadade, bland annat en säkerhetsvakt. Senare meddelade polisen att två personer har avlidit, rapporterar Reuters.

Gärningsmannen sköts till döds av polis, enligt Manchester Evening News.

Dådet sammanfaller med den judiska högtiden Jom Kippur. Premiärminister Keir Starmer skriver på X:

”Det faktum att det har inträffat på Jom Kippur, den heligaste dagen i den judiska kalendern, gör det hela ännu mer fasansfullt.”

Han tillägger: ”Mina tankar går till de drabbades anhöriga.”

Starmer avbryter ett EU-möte i Köpenhamn och flyger tillbaka till Storbritannien.

Enligt BBC sätts extra polisresurser in vid synagogor runt om i landet med anledning av attacken.