Jihad, 35, låg bakom terrordådet

Jihad Al-Shamie sköts till döds av polis på torsdagen efter att ha kört in i människor och knivhuggit flera utanför synagogan.

Två personer dödades och fyra skadades. Tre misstänkta personer har gripits: två män i 30-årsåldern och en kvinna i 60-årsåldern.

Attacken inleddes när en svart Kia Picanto körde in i församlingsmedlemmar. Den svartklädde föraren klev ur bilen med kniv och gick till angrepp mot en redan skadad säkerhetsvakt.

Beväpnade poliser var på plats inom minuter:

– Backa, han har en bomb, hörs de ropa till åskådare i videoklipp.

Jihad Al-Shamie kom till Storbritannien som barn och fick brittiskt medborgarskap 2006, då han var omkring 16 år gammal.

En granne i Prestwich, där polis gjort en husrannsakan, säger till Telegraph:

– Han bodde där i tio år, utan fru eller barn vad jag kunde se. Han verkade aldrig prata med någon här. Jag kände igen honom från bilderna på gärningsmannen. Jag kände igen hans lilla bil, en Kia, för han parkerade den alltid dåligt utanför oss.

Premiärminister Keir Starmer meddelar att regeringen satt in extra polisresurser vid synagogor i hela landet.

Från Israel riktas samtidigt hård kritik mot London. Utrikesminister Gideon Sa’ar skriver att brittiska myndigheter ”har underlåtit att vidta nödvändiga åtgärder för att begränsa denna giftiga våg av antisemitism och i praktiken låtit den bestå”.