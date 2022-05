Azovstal-kvinna berättar att ukrainska soldater håller civila som gisslan – "klipps bort" av SVT

Hundratals civila uppges befinna sig i tunnlarna under stålverket Azovstal.

Där befinner de sig tillsammans med uppskattningsvis ett par tusen ukrainska soldater – främst från den nynazistiska Azovbataljonen – som har vägrat att kapitulera, trots att de har omringats och blockeras av ryska styrkor.

Varför en så stor mängd civila befinner sig i området är en känslig fråga, men Ryssland anklagar Ukraina för att använda dem som "mänskliga sköldar". Ukraina har också vägrat att gå med på ryska förslag om att evakuera de civila via humanitära korridorer.

Nu har dock ett mindre antal personer tillåtits lämna Azovstal med hjälp av FN och Röda korset.

En av dem är Natalia Usmanova, 37. Hon arbetade på stålverket och valde tillsammans med sin man att söka skydd där när kriget bröt ut, eftersom hon visste att anläggningen var byggd för att klara ett angrepp.

Den brittiska nyhetsbyrån Reuters har gjort en videointervju med Natalia Usmanova, som bland annat SVT publicerade utdrag ur i veckan.

Av det SVT publicerat ur intervjun framgår att Natalia Usmanova säger att hon och de andra som sökt skydd i Azovstal inte "släpptes ut" när de ville ta sig därifrån. Soldaterna ska ha uppgett att de inte "vågade" släppa ut de civila eftersom de då skulle kunna bli skjutna av ryssarna. Därefter klipps intervjun, och man får höra Usmanova berätta om det dagliga livet i bunkern och hur hon mår nu.

Men en annan kamera filmade Natalia Usmanova vid samma tillfälle som Reuters genomförde sin intervju, och i det klippet framgår det att hon berättade fler detaljer om de ukrainska soldaternas agerande som inte kom med i SVT:s video från Reuters.

– De satte oss i en bur, de släppte inte ut oss. De kom och hotade oss: "Vi kommer att begrava er här", säger Natalia Usmanova i videon.

Hon fortsätter:

– Inte alla, vissa av dem hotade oss. Andra var normala. Sedan sade de: "Oroa er inte, de bryr sig om er. De kommer att förhandla för att se till att ni släpps." Men vi trodde inte längre på det. Ibland hörde vi på radio om en grön korridor, vilket innebar att vi skulle bli evakuerade. Men de satt bara i bunkern och låtsades som ingenting, och vaktade utgångarna så att ingen kunde ta sig ut.

Enligt Natalia Usmanova hade soldaterna som gjorde detta märken som det stod "Azov" (det nynazistiska regementet) på. Hon uppger även att det verkade som om en av befälhavarna hade direkt kontakt med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

– De vaktade oss dygnet runt så att vi inte kunde fly, säger hon.

På sociala medier anklagas SVT nu för att ha "klippt bort" Natalia Usmanovas kommentarer om hur de civila i Azovstal behandlades av Ukraina.

Även Aftonbladet har skrivit om Natalia Usmanova, men i tidningens artikel nämns ingenting om vad hon säger om de ukrainska soldaternas agerande.

Evacuated Azovstal worker, Natalia Usmanova, explains how life was inside the bunkers, and why it took them so long to get out. pic.twitter.com/eT2dvSxoX4

— Harun Kimani (@IforumKenya) May 5, 2022