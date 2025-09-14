Charlie Kirk svängde om Israel – strax före sin död

Charlie Kirk, grundare av ungdomsorganisationen Turning Point USA och en nära allierad till Donald Trump, hade länge varit en självklar röst för Israel. Hans kristna tro gjorde att han beskrev Jerusalem som helig mark och han talade ofta om sitt stöd för ”Judea och Samaria”.

Men under 2025 hade Kirk plötsligt börjat ifrågasätta varför USA skulle fortsätta finansiera och beväpna Israel. Han varnade för en konfrontation med Iran, betonade att USA:s resurser var tömda efter kriget i Ukraina och menade att ett nytt krig i Mellanöstern kunde bli katastrofalt.

Enligt journalisten Tucker Carlson var Kirk en av få inom den republikanska rörelsen som vågade säga ifrån direkt till Donald Trump.

– Han älskade Trump och Trump älskade honom. Men han gick ändå till presidenten och sade: "Jag förstår att Iran är ett problem, men ett krig mot Iran skulle allvarligt kunna skada vårt land", säger Carlson i en intervju med den konservativa medieprofilen Megyn Kelly.

Carlson beskriver det som en djupt impopulär ståndpunkt, särskilt bland Kirks mäktiga donatorer med starka band till Israel. Men trots sitt beroende av judiska donatorer valde Kirk alltså att gå rakt till Trump, inte för att vinna något själv, men – enligt Carlson – för att han satte sitt land framför allt annat, inklusive Israel. Ett land som amerikaner födda på 1980-talet och senare helt enkelt har fått nog av, om man får tro amerikanska opinionsmätningar.

– Tucker, även på det sättet var han (Kirk) de ungas röst. För det finns inte längre några unga som stöder I.... som stöder det här israeliska bombkriget längre, konstaterade Kelly.

Kirk var inte ensam om att inta en mer kritisk hållning. Konservativa medieprofiler som Tucker Carlson och Candace Owens har länge ifrågasatt Israels krig, och även Megyn Kelly – tidigare en av de mest konventionella rösterna i amerikansk media – uttryckte i olika framträdanden med Charlie Kirk i somras en syn på Israel som för bara några år sedan hade betraktats som rent kätteri.

Det är denna utveckling som Netanyahu nu försöker mota i grind, menar Glenn Greenwald, respekterad amerikansk journalist och analytiker med inriktning på amerikansk utrikespolitik och Israel.

Han beskriver Kirk som ett stort problem för Israel eftersom Kirk kände alla i den republikanska partitoppen, själv alltid varit lojal med Israel och strax före sin död valde att överge sina gamla uppfattningar till förmån för den hållning som nästan alla hans unga anhängare hade.

Charlie Kirk figured it out… RIP pic.twitter.com/q4W4tAaYp8 — Dan Bilzerian (@DanBilzerian) September 11, 2025

– Charlie Kirk är en av de personer som man faktiskt skulle kunna säga hade större inflytande, särskilt bland unga konservativa, än någon annan. Mer än Ben Shapiro (radikal sionistisk aktivist, FT:s anm.), mer än Tucker Carlson, mer än Nick Fuentes (ung israelkritiker på den amerikanska högerkanten, FT:s anm). Han var djupt förankrad i den republikanska maktsfären, nära vän med både Donald Trump och JD Vance – det vill säga presidenten, vicepresidenten och hela ledarskiktet däremellan, konstaterar Greenwald.

– Att just Charlie Kirk började representera den stora omsvängningen i amerikanska attityder till Israel var därför något som kunde uppfattas som det mest alarmerande hotet för Israel. Han hade ju alltid varit en lojal Israelvän, och som Tucker påpekade var många av hans största donatorer starkt proisraeliska. Att han nu tydligt rörde sig bort från den linjen kunde nästan bli en tipping point för hela högerns politik.

Greenwald konstaterar att Netanyahu nästan omedelbart efter Kirks död lade allt annat åt sidan och ägnade sig åt att dyka upp i amerikanska medier för att offentligt sörja Kirk. En ”en Israelvän med lejonhjärta” kunde Netanyahu bland annat höras kalla Kirk för, när han läste upp delar av ett brev som Kirk påstods ha skickat till honom i maj, där Kirk beskrev sitt försvar av Israel som en av "sina största glädjeämnen som kristen".

Enligt personer nära Kirk var citatet dock närmast en artig inledning avsedd att linda in senare kritik mot Netanyahu, och Candice Owens, som läst hela brevet, anklagade den israeliske premiärministern för att återge brevet på ett kraftigt "vilseledande" sätt.

Greenwald pekar på fler exempel som han menar visar hur Israel försöker använda Kirks minne på ett vilseledande sätt:

Netanyahu gjorde under dagarna efter mordet en rad framträdanden i amerikansk tv där han gång på gång betonade Kirks lojalitet med Israel. Israeliska profiler publicerade bilder på vapen med texten ”In memory of Charlie Kirk” och officiella representanter i Tel Aviv höll minnesstunder där korset och Davidsstjärnan ställdes sida vid sida.

– Det här är ett skolboksexempel på hur sorg och chock exploateras politiskt, säger Greenwald i sitt program.

Han anklagar också Netanyahu för att försöka sudda ut skillnaden mellan amerikanska och israeliska intressen.

– Alltid när han talar försöker Netanyahu framställa det som att Israels fiender också är USA:s fiender. Det gällde efter 11 september, det gällde Irakkriget och det gäller nu. Men USA:s och Israels intressen är inte identiska. Att hävda det är vilseledande – och farligt.

För Greenwald visar Netanyahu just nu sitt politiska mästerskap: att snabbt kunna ta kontroll över känsloladdade händelser och omforma dem till något som gynnar Israel.

Men i fallet Charlie Kirk, vars egna ord och handlingar under det senaste månaderna gått i motsatt riktning, framstår det som ”desperat och cyniskt”, menar Greenwald.