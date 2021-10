DN publicerade falsk artikel om utvisning

I artikeln återberättar DN innehållet i en dom, där en familj utvisas, genom att felaktigt påstå att fadern i familjen hade nekats förlängt arbetstillstånd på grund av en ”administrativ miss”.

I själva verket avslog Förvaltningsrätten i Luleå ansökan om förlängning eftersom den arabiske mannens taxerade förvärvsinkomst under 2011 och 2012, då han haft tillstånd, motsvarade 12.700 kronor respektive 12.500 kronor per månad, vilket var långt under den lön som hade uppgivits i anställningserbjudandet.

Detta tillsammans med att obligatoriska försäkringar hade betalats in först i efterhand och att arabens vistelse i Sverige i många år hade varit illegal fick rätten att dra slutsatsen att anställningen hos arbetsgivaren "inte kan betraktas som seriös".

"En litet misstag? Inte riktigt", konstaterar Anna Dahlberg,