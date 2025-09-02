Gjorde slut med flickvännen – fick 4,5 års fängelse för våldtäkt utan bevis

Den unge mannen dömdes i tingsrätten för två fall av våldtäkt.

Händelserna skulle enligt åtalet ha ägt rum i hans mammas hus, när mamman befann sig hemma. Efter den första påstådda våldtäkten återvände kvinnan till huset och skickade senare ett sms till mannen: ”du verkar inte vara intresserad av mig längre”.

Under rättegången framkom att kvinnan tagit lustgas, varit påverkad, blandat ihop datum och själv uppgett att hon kunde ha hallucinerat saker vid olika tillfällen.

Hon kunde inte precisera tidpunkterna, inga fysiska skador konstaterades och vittnet som skulle styrka hennes berättelse genom så kallad hörsägen uteblev från rätten – ändå blev det fällande dom.

Tingsrätten fann nämligen att kvinnans berättelse var "trovärdig", medan mannen ansågs kunna ha motiv att "skydda sig” genom att ljuga, eftersom han var åtalad i ett brottmål.

Därmed ansågs han mindre trovärdig än kvinnan och fälldes enbart på grundval av hennes partsutsaga. Några tekniska bevis eller stödbevisning lades aldrig fram.

Den dömde mannens mor Jeanette Westerlund Lindsjö är kritisk inte bara till den omvända bevisbördan som tillämpats på hennes son, utan också mot att motbevisning ignoreras. För trots att kvinnans egen historia innehöll delar som tydde på att den inte var sann så köpte rätten den rakt av och accepterade hennes förklaringar utan omsvep.

– Hon sa i förhör att hon blandat ihop datumen, att hon hallucinerat, att hon mådde dåligt och tog lustgas. Hon hade uppgett ett vittne – men personen dök aldrig upp i rätten. Samma person hade förekommit som vittne i ett tidigare mål där samma tjej anklagat en annan kille, säger Jeanette till Samnytt.