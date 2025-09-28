Guldkaoset en förvarning om skenande inflation – "inte besegrad"

– Om vi verkligen hade två procents inflation som Federal Reserve påstår, och om inflationen var död och begraven som Trump säger i sina tal, då skulle guld inte göra detta. Silver skulle inte göra detta, säger Schiff i sin podd The Peter Schiff Show.

Han pekar på att guld har satt nya rekordnivåer under september och att silver stiger ännu snabbare. Platina har också klättrat kraftigt. Schiff menar att detta är marknadens sätt att rösta med fötterna – investerare lämnar dollarn och köper ädelmetaller som skydd.

– Det här visar att det som Trump försöker sälja och det som Fed försöker övertyga folk om inte är sant. Marknaden avslöjar dem, säger han.

Enligt Schiff är det särskilt betydelsefullt att Wall Street nu börjar vända sig till guld. Både fastigheter och värdepapper säljs nu för att finansiera köp av ädelmetallen. Schiff lyfter fram att banken Morgan Stanley nyligen gick ut och rekommenderade kunder att vikta om sina portföljer till 60 procent aktier, 20 procent obligationer och 20 procent guld.

Skälet till rådet att köpa guld är att banken tror att guldet kommer stiga när inflationen tar fart, och guldet fungerar då som en så kallad "hedge", en försäkring som löser ut och ger betalt när annat minskar i värde.

Eftersom guldet till skillnad från under inflationskaoset 2022–2023 inte väntas få konkurrens av obligationer denna gång räknar banken med en kraftigt stigande kurs för guld om inflationen drar iväg på nytt.

– Det här är stort. För första gången under min karriär hör jag stora firmor säga åt sina kunder att sälja obligationer och köpa guld, säger Schiff.

Bankjätten Goldman Sachs håller med och konstaterar i en färsk analys att det går att se ett mönster i det här: under varje tolvmånadersperiod då både aktier och obligationer gett negativ real avkastning har antingen guld eller råvaror levererat positiv utveckling.

"Aktie- och obligationsportföljer erbjuder inget bra skydd mot stagnerande tillväxt och inflation i två situationer: Det gäller när osäkerheten kring penningpolitiken är hög, till exempel om marknaden tvivlar på centralbankernas förmåga att hålla inflationen i schack, och när ekonomin drabbas av en utbudschock som ett plötsligt avbrott i energiförsörjningen", skriver Goldman Sachs.

Ett historiskt exempel är 1970-talets inflationskaos då guldpriset steg kraftigt i spåren av omfattande offentliga utgifter och minskat förtroende för centralbankerna.

Samtidigt varnar Peter Schiff för att samma sak händer idag: Fed undergräver sin egen trovärdighet. Centralbanken pratar om att inflationen är under kontroll men fortsätter sänka räntan trots att deras eget favoritmått – vilket i USA är PCE – ligger nära tre procent och alltså över tvåprocentsmålet.

– Varför i helvete sänker ni räntorna när ni ligger 50 procent över ert mål? frågar Schiff retoriskt.

Han är också kritisk till Trumps nya handelspolitik med höga tullar på bland annat möbler och läkemedel. Schiff kallar det ”nonsens” och menar att det bara kommer göra vardagen dyrare för hushållen.

Sammantaget menar han att kombinationen av stora underskott, penningtryckande, tullar och politisk styrning av ekonomin leder till att inflationen riskerar att skena.

– Titta inte bakåt på KPI, titta framåt på guld och silver. De visar vart vi är på väg, säger Schiff.