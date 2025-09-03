Guldpriset fortsätter stiga efter rekord

Uppgången följde på rekordpriser både på måndagen och tisdagen och förklaras med ökad institutionell efterfrågan i spåren av förväntningar på en amerikansk räntesänkning och geopolitisk oro i spåren av ett allt kaxigare Kina.

Gruv- och smältverksbolaget Boliden stiger tydligt på onsdagen. Handelsbankens råvaruanalytiker Christian Kopfer säger till nyhetsbyrån Direkt att uppgången beror på det stigande guldpriset.

Investerare räknar med att Fed den 17 september sänker styrräntan med 25 punkter. Vissa bedömare spekulerar även i en mer aggressiv sänkning på 50 punkter. En sådan åtgärd skulle ytterligare pressa dollarn och öka gulds attraktionskraft som skydd mot inflation.

Dollarn har försvagats med omkring 11 procent sedan Donald Trump återvände till Vita huset. Den nygamle presidentens påtryckningar mot Federal Reserve kan också ha drivit investerare till guld, om de oroar sig för att en mer expansiv penningpolitik skulle kunna bli resultatet.