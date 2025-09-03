© Boliden/Pressbild
Gruvjätten Bolidens aktie steg på börsen under onsdagen, när guldprisökningen slog igenom på börsen. Här en guldtacka som färdigställs vid smältverket Rönnskär i Skelleftehamn.

Guldpriset fortsätter stiga efter rekord

Publicerad 3 september 2025 kl 17.33

Ekonomi. Med ett världsmarknadspris på 3.565 dollar per troyuns och 1.080 kronor per gram slog guldet rekord i både kronor och dollar på onsdagen.

Dela artikeln

Uppgången följde på rekordpriser både på måndagen och tisdagen och förklaras med ökad institutionell efterfrågan i spåren av förväntningar på en amerikansk räntesänkning och geopolitisk oro i spåren av ett allt kaxigare Kina.

Gruv- och smältverksbolaget Boliden stiger tydligt på onsdagen. Handelsbankens råvaruanalytiker Christian Kopfer säger till nyhetsbyrån Direkt att uppgången beror på det stigande guldpriset.

Investerare räknar med att Fed den 17 september sänker styrräntan med 25 punkter. Vissa bedömare spekulerar även i en mer aggressiv sänkning på 50 punkter. En sådan åtgärd skulle ytterligare pressa dollarn och öka gulds attraktionskraft som skydd mot inflation.

Dollarn har försvagats med omkring 11 procent sedan Donald Trump återvände till Vita huset. Den nygamle presidentens påtryckningar mot Federal Reserve kan också ha drivit investerare till guld, om de oroar sig för att en mer expansiv penningpolitik skulle kunna bli resultatet.

Vägrar lämna ut övervakningsfilmer: "Folk kan bli rasister"

Beslutet: Klipp på terroriserande "ungdomsgäng" får inte publiceras. Filmerna "skulle skapa rasistiska fördomar hos resenärerna."0 Plus

Somalier försöker sätta dit "rasist" efter att ha sluppit åtal för våldtäkt – går sådär

Resultatet: Miljoner samlas in – till "rasisten". Medierna anklagas för hyckleri efter virala videon.0 Plus

Argumentet för separata badtider: Kvinnor "kan bli gravida" om de simmar i samma bassäng som män

"En särskilt stark typ av spermier kan orsaka graviditet även utan penetrering." Statliga "experten" hånas för utspelet.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Sju AFD-politiker mystiskt döda inför valet

"Statistiskt sett nästan omöjligt". Dödssiffran stiger till sju.0 

Ekonominyheter

Blancolån finansierar "kontantinsats" när unga köper bostad

"Ett systemfel.". Mer än var tredje lånar hela vägen till "nocken".0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.