Italien skickar krigsfartyg för att skydda Greta – Kristersson: Sverige kan inget göra

Publicerad 30 september 2025 kl 08.33

Inrikes. Efter att Greta Thunbergs nödhjälpsflottilj på väg till Gaza bombats av israeliska drönare beslutade sig Italien omedelbart för att skicka ett örlogsfartyg för att eskortera och skydda aktivisterna. Men Sverige kan inte göra något för att skydda Greta och andra svenska medborgare ombord, hävdar statsminister Ulf Kristersson (M).

Statsministern hänvisar till att UD har en reseavrådan till Gaza och att de som försöker transportera nödhjälp dit därför får klara sig själva.

– Vi har haft en reseavrådan i tio års tid, säger Ulf Kristersson i TV4:s ”Nyhetsmorgon”.

Ett 15-tal svenska medborgare deltar i aktionen, däribland klimataktivisten Greta Thunberg och riksdagsledamoten Lorena Delgado Varas.

Kristersson hänvisar att området är farligt och hävdar att det är mycket svårt att bistå den som hamnar i nöd.

– Möjligheten för Sverige att hjälpa svenska medborgare är extremt begränsad, säger han till TV4.

FN:s människorättskontor OHCHR kräver "en oberoende, opartisk och grundlig utredning av de rapporterade attackerna och trakasserierna från drönare och andra föremål”. Israel har inte kommenterat uppgifterna.

Två tidigare försök i somras att nå Gaza sjövägen stoppades av Israel.

Även Spanien har också skickat ett marinfartyg för att skydda flottiljen. Grekland har ökat sin bevakning av färden, och Turkiet har haft drönare som kretsat över flottiljen.

