Northvolts chefer blir ny ledning för svenska Lyten

Matthias Arleth blir vd för Lytens svenska verksamhet. Han arbetade på Northvolt de sista månaderna före konkursen.

Även en lång rad andra chefer blir kvar. Och Lyten förklarar detta med att man eftersträvar "kontinuitet" efter fiaskot.

"Tillsammans representerar detta ledningsteam kontinuitet för medarbetare, kunder och intressenter, samtidigt som de tillför rätt expertis för att återstarta och skala upp verksamheten samt driva fortsatt teknologisk innovation", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Sannolikt representerar teamet även kontinuitet för Northvolts borgenärer hos Kronofogden, varav många är underleverantörer som bolaget är beroende av. Hur verksamheten ska hantera detta förtroendemässigt återstår att se.

Experter har även varnat för att Lyten i princip saknar teknologisk innovation och mest fungerar som ett sätt för ledningen att få olika former av stöd. Bolaget är en startup inom svavelbatterier och har liksom Northvolt inte någon egentlig kompetens att tillverka lithiumjon­batterier, eftersom de inte kan producera eget katodmaterial.

Det är svårt att producera eget katodmaterial eftersom det kräver extrem kontroll över kemi, struktur, renhet och partikelstorlek, samt specialiserad utrustning och höga säkerhetsnivåer. Små avvikelser gör materialet nästan värdelöst i batterisammanhang.

Inom EU finns viss teknik (Umicore, BASF) för att tillverka katodmaterial, men Northvolt har trots enorm finansiering inte lyckats med produktionen av sitt egna katodmaterial, vilket tvingat dem att importera det från Kina för att undvika produktionsstopp i sin fabrik i Skellefteå.

Tidigare försök att producera eget katodmaterial gick till avfall, och fabriken där dessa försök pågick har lagts ner av samma svenska beslutsfattare som nu tar över Lytens svenska avdelning.

Även om belgiska Umicore och tyska BASF har lyckats bättre än svenskarna så räcker inte produktionskapaciteten för att göra elbilsbatterier i industriell skala. Nästan all massproduktion sker därför fortfarande i Asien.