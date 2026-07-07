Sara Skyttedal blir singelmamma

Publicerad 7 juli 2026 kl 12.18

Inrikes. Den tidigare KD-toppen Sara Skyttedal fick för några år sedan tvillingar med sin man Jimmy Dihang. Nu meddelar hon att hon skiljer sig.
– Jimmy och jag har gått skilda vägar. Det är en bottenlös sorg, skriver hon på Facebook.

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Sara Skyttedal berättade år 2020 att hon väntade tvillingar vid årsskiftet.

Samtidigt publicerade hon en bild på sig själv och pappan, en färgad man, Jimmy Dihang.

Enligt Expressen möttes inlägget bland annat av "hatiska och rasistiska kommentarer".

"Grattis till ditt utträde från den svenska folkstammen", ska någon ha skrivit enligt tidningen.

– Nu har jag valt att skaffa barn med en man som är mörkare än vad jag är, och att det är någonting som väcker ont blod och hat hos folk, det äcklar mig, sade Sara Skyttedal till Expressen.

Knappt fem år senare har Jimmie Dihang nu lämnat Sara Skyttedal och en ansökan om skilsmässa har lämnats in. Hon berättar om det inträffade i ett inlägg på Facebook.

"Det är en bottenlös sorg att inse att den framtid jag trodde på inte längre är möjlig. Vissa beslut i livet är inte de man önskat behöva fatta, men som är en naturlig konsekvens av den verklighet man måste förhålla sig till", skriver hon.

Skyttedal fortsätter:

"Det viktigaste för oss båda är nu att fortsätta vara trygga och närvarande föräldrar till våra två barn. Kärleken till dem kommer alltid att vara det som förenar oss."

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