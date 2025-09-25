© Skärmdump
 

Google bluffade om censurstopp: Högerprofiler portas från Youtube

Media. Google har bett om ursäkt för sin tidigare politiska censur och bjudit in tidigare avstängda användare att komma tillbaka. Men högerprofilerna Alex Jones och Nick Fuentes blev snabbt avstängda igen när de försökte återlansera sina Youtube-kanaler.

Fria Tider rapporterade i tisdags om ett brev som skickats från Google till justitieutskottet i USA:s representanthus.

I brevet medger nätjätten att det förekommit omfattande politisk censur på plattformen – något man påstår att Joe Bidens tidigare administration tvingade dem till att hålla på med.

Google erkände också att det var fel att censurera människors åsikter, och lovade att de som blivit avstängda av politiska skäl nu ska få en ny chans.

Men flera högerprofiler som startat kanaler på Youtube igen har nu redan hunnit bli avstängda på nytt. Det gäller de populära opinionsbildarna Alex Jones och Nick Fuentes.

Breanna Morello, programledare på Alex Jones mediekanal Infowars, uppger att kontot "Alex Jones Live", som skapades på onsdagen, har tagits bort under torsdagen.

– Det här är inte vad vi blev utlovade, säger Morello och konstaterar att Google inte verkar vara lika sugna på att ta tillbaka tidigare blockerade användare som många tror.

Nick Fuentes är en av de mest censurerade personerna i världen på grund av sina analyser av judiska intressegruppers inflytande över amerikansk politik. Denna fråga har de senaste månaderna dock snabbt populariserats, och Israels kontroll över Vita huset och kongressen är nu något som diskuteras öppet i stora kanaler både på höger- och vänsterkanten i USA.

Youtube kommenterar de nya avstängningarna i ett uttalande:

"Vi har sett att vissa tidigare avstängda skapare försöker starta nya kanaler. För att förtydliga: vårt pilotprogram för avstängningar är ännu inte öppet. Det strider fortfarande mot våra gemenskapsriktlinjer att tidigare avstängda användare använder, innehar eller skapar andra kanaler, och vi kommer att stänga ned nya kanaler från tidigare avstängda användare i enlighet med dessa riktlinjer. Vi kommer snart att kunna berätta mer om det begränsade pilotprogrammet."

