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Trump till Iran och Israel: "Sluta skjut"

Publicerad 8 juni 2026 kl 12.31

Utrikes. "Israel och Iran måste omedelbart sluta 'skjuta'". Så lyder budskapet från president Donald Trump på Truth Social efter att de två länderna börjat attackera varandra igen.

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Det korta meddelandet publicerades efter att Israel tidigt på måndagen åter börjat bomba mål i Iran.

Teheran har svarat att man kommer att svara med intensiva angrepp under en veckas tid.

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