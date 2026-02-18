© FT GRAFIK, Malå kommun
 

80-åring vill inte leva mer efter hemtjänst-syrierns övergrepp

Publicerad 18 februari 2026 kl 11.44

Inrikes. En 48-årig syrier döms till ett års fängelse efter att ha begått ett sexuellt övergrepp mot en äldre kvinna under ett hemtjänstbesök i Vänersborg. Han slipper utvisning eftersom han fått svenskt medborgarskap. Kvinnan uppger att hon gråter om nätterna och att hon inte längre vill leva på grund av det inträffade.

Övergreppet inträffade i slutet av sommaren 2025 i kvinnans bostad.

Syriern, som då arbetade inom hemtjänsten, döms även för olaga hot och misshandel men frias från barnfridsbrott. Han ska betala drygt 100.000 kronor i skadestånd.

Kvinnan har i förhör berättat att hon inte vill leva längre efter övergreppet. Hon har känt stor skam och gråter om nätterna.

Hennes målsägandebiträde Gunilla Johansson säger:

– Det har för henne inneburit ett svårt övergrepp. Dessutom är det av hemtjänstpersonal och i sitt hem, där hon har rätt att känna sig trygg.

I 48-åringens telefon hittade polisen internethistorik med porrsökningar på "granny", alltså äldre kvinnor.

Syriern har beviljats svenskt medborgarskap och kan därför inte utvisas med nuvarande lagstiftning.

Det är det tredje misstänkta sexuella övergreppet inom hemtjänsten i Vänersborg på två år. I ett tidigare fall dömdes och utvisades en man i 25-årsåldern för ett grovt sexuellt övergrepp mot en äldre kvinna.

