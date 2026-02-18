© Fars Media Corporation
 

Iran och Ryssland i gemensam krigsövning

Publicerad 18 februari 2026 kl 10.43

Utrikes. Iran och Ryssland genomför på torsdagen en gemensam marinövning i Omanbukten och norra Indiska oceanen. Beskedet kommer bara dagar efter att Irans revolutionsgarde hållit egna militära övningar i Hormuzsundet, skriver Middle East Online.

Enligt den iranska halvstatliga nyhetsbyrån Fars är övningen en fortsättning på serien "Maritime Security Belt", som startade 2019 med Iran, Ryssland och Kina som kärnländer.

En iransk marinbefälhavare, Hassan Maghsoodloo, säger att syftet är att stärka samordningen mellan länderna.

– Att skapa samstämmighet och samordning i gemensamma åtgärder för att motverka verksamhet som hotar den maritima säkerheten och tryggheten (...) samt att bekämpa maritim terrorism är bland huvudmålen med denna gemensamma övning.

Exakt var övningen genomförs och vilka enheter som deltar har inte offentliggjorts. Den väntas dock äga rum i strategiskt viktiga farvatten nära Hormuzsundet, en central passage för en stor del av världens oljeexport.

Tidigare i veckan genomförde Iran skarpa övningar och stängde tillfälligt delar av Hormuzsundet.

