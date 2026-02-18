© LiU/Polisen
Karin Wålander och mördaren Filip Jonsson.

Advokat hjälpte mördare radera sociala medier – slipper uteslutning

Publicerad 18 februari 2026 kl 13.09

Lag & Rätt. Advokaten Karin Wålander får tillbaka sin advokattitel efter att Högsta domstolen rivit upp beslutet om uteslutning ur Advokatsamfundet. Bakgrunden är att hon förmedlade inloggningsuppgifter till en mordmisstänkts anhöriga, vilket ledde till att konton på sociala medier raderades.

Dela artikeln

Karin Wålander var offentlig försvarare för Filip Jonsson, som senare dömdes till livstids fängelse för mordet på Nora i Linköping den 21 mars 2024.

Under utredningen satt han häktad med restriktioner och fick bara ha kontakt med sin advokat.

En anhörig kontaktade Wålander och ville stänga ner den misstänktes konton med hänvisning till ett påstått drev på nätet. Wålander begärde då inloggningsuppgifterna från sin klient och vidarebefordrade dem.

Kontona raderades efter några dagar, vilket innebar att polisen inte kunde genomsöka dem på distans.

Advokatsamfundets disciplinnämnd beslutade i juni i fjol att utesluta henne. Nämnden hänvisade bland annat till att hon haft flera tillfällen "att stanna upp och göra noggranna överväganden och erforderliga kontroller" och bedömde omständigheterna som "synnerligen försvårande".

Högsta domstolen konstaterar att agerandet innebar ett missbruk av det så kallade enrumsprivilegiet och att raderingen faktiskt försvårade brottsutredningen. Samtidigt gör domstolen en helhetsbedömning och skriver:

– Med hänsyn främst till att agerandet inte skedde på uppdrag av klienten, utan föranleddes av önskemål från den anhöriga i en utsatt situation, att det var fråga om ett enstaka misstag och att försvararen har en lång och väl vitsordad verksamhet som försvarsadvokat utan tidigare disciplinära klagomål, fann domstolen att den disciplinära åtgärden trots detta kunde stanna vid en varning förenad med högsta möjliga straffavgift, 250.000 kr.

Påföljden blir därmed en varning och en straffavgift på 250.000 kronor – men ingen uteslutning.

Åklagarkammaren i Linköping skrev i sin anmälan:

"Karin Wålander uppfattas, förutom denna händelse, av Åklagarkammaren som en skicklig försvarare som är noggrann och utfört sina uppdrag på ett korrekt sätt".

Beslutet kritiseras av den anonyma åklagaren Ridefixer på X:

Åkesson uppges ha varit otrogen – med "en rad" olika kvinnor

Källorna: Därför sprack förhållandet med Louise Erixon. Utpekad sekreterare fick riksdagsplats.0 Plus

Muhammads blodiga attack mot kvinnan i tunnelbanan

Matar knytnävsslag mot kvinnans ansikte och stjäl hennes Rolexklocka. Greps efter brutala attacken i Stockholm.0 Plus

Biancas stalkers iranska skräckbakgrund

"Fabian Sköldhamns" makabra historia. Pappa högg ihjäl mamma på barnavårdscentralen – inför barnen.0 Plus

Nyheter från förstasidan

SVT:s barnprogramledare åtalas för grova våldtäkter

Anklagas för övergrepp på känd hästgård. Har lett flera barn- och ungdomsprogram i SVT.0 

Ekonominyheter

C-ledaren: Euro ska införas – utan ny folkomröstning

Beskedet från Elisabeth Thand Ringqvist.. "Jag tycker inte vi ska ha en folkomröstning."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.