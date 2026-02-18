© SVT
Tobbe Larsson har bland annat lett SVT:s barnprogram "Tobbes guldbiljetter".

SVT:s barnprogramledare åtalas för grova våldtäkter

Publicerad 18 februari 2026 kl 12.08

Inrikes. SVT-profilen Tobbe Larsson åtalas nu för två fall av grov våldtäkt och ett fall av misshandel. Enligt åtalet ska brotten ha begåtts på en känd gård i södra Sverige med koppling till honom.

Dela artikeln

Tobbe Lincon Larsson, som under flera år synts i barn- och ungdomsprogram på SVT, greps i mitten av juni och har suttit häktad sedan dess.

SVT-profilen har varit programledare för program som "Ponnyakuten" och "Tobbes guldbiljetter". Han är en känd hästartist och tränare inom frihetsdressyr och driver också Tobbe Camp, en lägerverksamhet för ungdomar som vill rida.

De misstänkta övergreppen ska ha skett i Larssons välkända tidigare bostad Sjörup Prästgård, som han i våras lade ut till försäljning.

Åklagaren gör gällande att de två våldtäkterna ska ha föregåtts av att offren bjudits på alkohol där narkotikaklassade preparat blandats i drycken. I åtalet står det att Larsson "visat särskild hänsynslöshet eller råhet" i samband med brotten.

Misshandelsåtalspunkten gäller en liknande situation där en person enligt åtalet ska ha fått i sig alkohol med narkotika.

Utredningen har pågått under en längre tid. I höstas häktades Larsson även misstänkt för ytterligare en grov våldtäkt som ska ha inträffat 2022. I januari lades dock förundersökningar om försök till grov våldtäkt 2025 och en grov våldtäkt 2019 ner på grund av bristande bevisning.

Försvarsadvokaten Behrang Eslami har tidigare uppgett att hans klient förnekar samtliga brott.

Tobbe Larsson har varit känd som programledare i bland annat barn- och hästinriktade produktioner på SVT. Samtliga åtalade gärningar ska enligt åklagaren ha skett på en gård som är kopplad till honom.

Åkesson uppges ha varit otrogen – med "en rad" olika kvinnor

Källorna: Därför sprack förhållandet med Louise Erixon. Utpekad sekreterare fick riksdagsplats.0 Plus

Muhammads blodiga attack mot kvinnan i tunnelbanan

Matar knytnävsslag mot kvinnans ansikte och stjäl hennes Rolexklocka. Greps efter brutala attacken i Stockholm.0 Plus

Biancas stalkers iranska skräckbakgrund

"Fabian Sköldhamns" makabra historia. Pappa högg ihjäl mamma på barnavårdscentralen – inför barnen.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Amerikansk journalist infiltrerade AFA i Stockholm – utklädd till muslim

James O’Keefe besökte Sverige. Fick guidad tur i Rinkeby av Christian Peterson.0 

Ekonominyheter

C-ledaren: Euro ska införas – utan ny folkomröstning

Beskedet från Elisabeth Thand Ringqvist.. "Jag tycker inte vi ska ha en folkomröstning."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.