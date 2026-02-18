SVT:s barnprogramledare åtalas för grova våldtäkter

Tobbe Lincon Larsson, som under flera år synts i barn- och ungdomsprogram på SVT, greps i mitten av juni och har suttit häktad sedan dess.

SVT-profilen har varit programledare för program som "Ponnyakuten" och "Tobbes guldbiljetter". Han är en känd hästartist och tränare inom frihetsdressyr och driver också Tobbe Camp, en lägerverksamhet för ungdomar som vill rida.

De misstänkta övergreppen ska ha skett i Larssons välkända tidigare bostad Sjörup Prästgård, som han i våras lade ut till försäljning.

Åklagaren gör gällande att de två våldtäkterna ska ha föregåtts av att offren bjudits på alkohol där narkotikaklassade preparat blandats i drycken. I åtalet står det att Larsson "visat särskild hänsynslöshet eller råhet" i samband med brotten.

Misshandelsåtalspunkten gäller en liknande situation där en person enligt åtalet ska ha fått i sig alkohol med narkotika.

Utredningen har pågått under en längre tid. I höstas häktades Larsson även misstänkt för ytterligare en grov våldtäkt som ska ha inträffat 2022. I januari lades dock förundersökningar om försök till grov våldtäkt 2025 och en grov våldtäkt 2019 ner på grund av bristande bevisning.

Försvarsadvokaten Behrang Eslami har tidigare uppgett att hans klient förnekar samtliga brott.

Tobbe Larsson har varit känd som programledare i bland annat barn- och hästinriktade produktioner på SVT. Samtliga åtalade gärningar ska enligt åklagaren ha skett på en gård som är kopplad till honom.