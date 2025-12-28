© Steffen Prößdorf
 

AFD:s granskningar av Ukraina-stödet pekas ut som spioneri

Publicerad 28 december 2025 kl 17.33

Utrikes. Rödgröna tyska politiker anklagar invandringskritiska Alternative för Tyskland (AFD) för att genom parlamentariska frågor försöka kartlägga känslig information åt rysk underrättelsetjänst, rapporterar Politico.

Dela artikeln

Anklagelserna gäller bland annat detaljerade frågor om militära transporter till Ukraina och regionala system för drönarförsvar — men kritikerna kan samtidigt inte visa några konkreta belägg för att information faktiskt har lämnats vidare eller missbrukats.

Bakgrunden är ett stort antal skriftliga frågor från AfD-ledamöter i både förbundsdagen och delstatsparlament.

I Thüringen har partiets ledamot Ringo Mühlmann, tidigare polis, använt sin rätt som folkvald till att ställa ovanligt detaljerade frågor om exempelvis vapen- och trupptransporter genom delstaten samt polisens tekniska förmåga att upptäcka och slå ut drönare.

I en skriftlig fråga från september undrade Mühlmann bland annat:

”Vilken information har delstatsregeringen om omfattningen av militära transittransporter genom Thüringen sedan 2022, uppdelat per år, typ av transport (väg, järnväg), antal transporter och kända stopp?”

Vid ett annat tillfälle riktade han en rad tekniska frågor till inrikesministeriet om drönarskydd:

”Vilka tekniska system för drönarförsvar är kända av Thüringens polis (t.ex. störsändare, nätkastare, elektromagnetiska pulsvapen), och i vilken utsträckning har dessa testats för användning inom brottsbekämpning?”

Frågorna har väckt irritation hos delstatens inrikesminister Georg Maier, som menar att AFD visar ett ”anmärkningsvärt intresse” för kritisk infrastruktur och säkerhetsmyndigheter.

I intervjuer har han antytt att partiet agerar som om det följde en lista med uppdrag från Moskva — en anklagelse som dock saknar bevisning.

”Man kan inte låta bli att få intrycket att AFD arbetar sig igenom en uppgiftslista från Kreml”, sade Maier till tysk press, men utan att kunna peka på att några hemliga uppgifter faktiskt har röjts.

AFD förnekar bestämt alla anklagelser. Partiledaren Tino Chrupalla har kallat misstankarna ”ren insinuation” och hävdar att frågorna speglar väljarnas oro för vad som sker på vägar och järnvägar.

Mühlmann själv avvisar påståenden om spioneri och framhåller att ansvaret för att inte besvara säkerhetskänsliga frågor ligger hos regeringen, inte hos oppositionen:

”Det är inte upp till mig att begränsa mina frågor, utan upp till ministern att avgöra vilka svar som kan ges. Om ett svar skulle innebära en säkerhetsrisk är det inte mitt ansvar.”

Säkerhetsexperter och politiska motståndare menar dock att mängden och bredden av frågorna i sig kan vara problematisk.

Även om varje enskilt svar är harmlöst kan helhetsbilden, hävdar de, ge insikter om logistik och skyddssystem.

Samtidigt kvarstår det centrala faktumet: varken Maier eller andra kritiker har presenterat några belägg som ens antyder att AFD faktiskt bedriver spionage eller samarbetar med rysk underrättelsetjänst.

Våldtäktsman orkade inte få mer stryk i fängelset – tog livet av sig

Kastade in handduken efter två år bakom galler. Dömde asylsökaren blev 33 år.0 Plus

Sveriges elever bäst – om man räknar bort invandrarna

Resultaten från internationella testet chockar. Skolforskare: "Herregud."0 Plus

Här välkomnar dömde pederasten och hans gaypartner sin nya surrogat-son

"Djupt bekymrande." Video med gayparets "surrogatresa" väckte äckel – sen kom hela sanningen fram.0 Plus

Nyheter från förstasidan

USA inför sanktioner mot censurerande EU-byråkrater

Tidigare kommissionären Thierry Breton på listan. Får inte längre resa in i USA – anses hota yttrandefriheten.0 

Ekonominyheter

Fredrik Wikingsson plockar ut 200 miljoner i utdelning

Vänsterkomikerns klipp.. Nu delar han ut 200 miljoner kronor i utdelning till sig själv – och "pallar inte att snacka om pengar".0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.