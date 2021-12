Det snöar i Egypten

Bilder på det snötäckta Alexandria sprids just nu på sociala medier med kommentarer som:

"Är detta Egypten eller Europa?"

Mahmoud Shaheen, chef för för analys- och prognoscentret vid Egyptens meteorologiska myndighet, varnar medborgarna för instabilt väder under resten av dagen.

Invånarna uppmanas också att bära vinterkläder och köra försiktigt de kommande timmarna, skriver Egypt Independent.

NOW - Egypt: Coastal city of Alexandria witnessed its first, very rare snowfall in almost a decade.pic.twitter.com/0NHK2VyzzA

— Disclose.tv (@disclosetv) December 20, 2021