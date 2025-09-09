© Skärmdump
 

Nya vaccinministern kollapsade på regeringens pressträff

Publicerad 9 september 2025 kl 18.00

Inrikes. Pressträffen för att presentera Elisabet Lann (KD) som ny sjukvårdsminister fick ett abrupt avbrott på tisdagen. Kort efter att hon tagit till orda föll hon ihop inför den samlade pressen.

Enligt Lann rörde det sig om ett tillfälligt blodsockerfall.

– Det här var inte riktigt en vanlig tisdag. Så här kan det gå när man får blodsockerfall. Jag är återställd och mår bra, sa hon innan pressträffen avslutades.

Statsminister Ulf Kristersson (M), Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch och socialminister Jakob Forssmed (KD) deltog vid presentationen. Busch tackade avgående Acko Ankarberg Johansson och välkomnade Lann som efterträdare.

– Svensk sjukvård håller hög kvalitet. Det stora problemet är de långa väntetiderna och att vården är ojämlik. Vi behöver växla upp arbetet med att säkra tillgänglig och jämlik vård i hela landet, sa Lann i sitt anförande.

Hon betonade även behovet av skärpt statlig styrning.

– Det kan inte vara så att vårdgarantin inte följs, år efter år. Det är inte värdigt ett välfärdsland att så många patienter väntar på vård.

Elisabet Lann har tidigare varit kommunalråd i opposition i Göteborg och deltagit i den parlamentariska vårdansvarskommittén.

– Jag ser otroligt mycket fram emot att i regeringen arbeta med en av de frågor som betyder mest för människors tilltro till vår gemensamma välfärd, sa hon.

