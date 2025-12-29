Antisemitismen i USA
© Illustration: COLORBOX
 

New York Times utser groyper till årets nyord

Publicerad 29 december 2025 kl 08.22

Kultur. New York Times har utsett ordet goyper – som syftar på en aktivist i den amerikanske högerdebattören Nick Fuentes antisemitiska rörelse – till årets nyord.

Dela artikeln

Antisemitismen i USA

Visa alla

Det som började som ännu en av vänstertidningens årliga, självterapeutiska listor över ”året som var” slutade i något som närmast kan beskrivas som ett internetskämt som felparkerat bland kultursidornas finporslin.

I tidningens stora årskrönika "The Year in Lists" utser New York Times språkprofessor John McWhorter ordet ”groyper” till 2025 års mest talande ord – före vänstersloganen ”No Kings” och generationsgåtan ”6–7”.

Ett memigt nätöknamn med groda, grimaser och antisemitisk ironi har därmed blivit årets signum, om man får tro världens mest uppburna vänstertidning.

McWhorter beskriver groyper som beteckningen på anhängare till den högerextreme provokatören Nick Fuentes – och konstaterar torrt att ordet ”har lämnat internets mörka hörn och blivit allmänt känt”.

”De har funnits sedan 2010-talet, men 2025 var året då ’groyper’ gick från sidocirkus till MAGA-mainstream”, konstaterar McWhorter.

Tvåa på listan kommer ”No Kings”, slagordet som uppstod efter att Donald Trump skämtade (eller inte skämtade) om sig själv som amerikansk kung.

Enkelt, fyndigt och perfekt för plakat, tycker New York Times och jämför det med ”Occupy Wall Street” från 2011: ett ord som producerar politisk fysisk närvaro på gatorna snarare än spaltmeter i tidningarna.

Men här skiner också tidningens ideologiska reflex igenom. ”No Kings” beskrivs som ”förödande effektivt”, medan ”groyper” behandlas som ett sociologiskt olycksfall – trots att det i praktiken haft större genomslag.

Bronsplatsen går till ”6–7”, ett till synes meningslöst uttryck som får vuxna att klia sig i huvudet och barn att fnissa. McWhorter förklarar pedagogiskt att språk inte bara handlar om information, utan om grupptillhörighet.

Här lär sig Luna gå igen – tre år efter Abushis bestialiska våldtäkt

Kämpar på – med svåra hjärnskador. Tre år efter Abushi Kamals bestialiska överfall är Luna 12 år och försöker fortfarande lära sig gå.0 Plus

SVT-reporter "som knappt kan prata svenska" gör reportage om förskollärare som knappt kan prata svenska

Reportaget från Göteborg hånas. "Dårlandet levererar. Varje dag."0 Plus

Nyanlände Abdullah: "Jag har kommit för att stanna för evigt – inte jobba"

Lovar ta hit sin "lilla familj" på tio personer för att leva på bidrag resten av livet. Får förstklassig service och gratis tandvård.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Pedofildömd transvestit styckade 25-åriga kvinnan i Rönninge – kan hamna i kvinnofängelse

Allmänheten varnade för honom – politikerna lyssnade inte. Nu kan Rönninge-mannen få avtjäna straffet bland "andra kvinnor".0 

Ekonominyheter

Fredrik Wikingsson plockar ut 200 miljoner i utdelning

Vänsterkomikerns klipp.. Nu delar han ut 200 miljoner kronor i utdelning till sig själv – och "pallar inte att snacka om pengar".0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.