New York Times utser groyper till årets nyord

Det som började som ännu en av vänstertidningens årliga, självterapeutiska listor över ”året som var” slutade i något som närmast kan beskrivas som ett internetskämt som felparkerat bland kultursidornas finporslin.

I tidningens stora årskrönika "The Year in Lists" utser New York Times språkprofessor John McWhorter ordet ”groyper” till 2025 års mest talande ord – före vänstersloganen ”No Kings” och generationsgåtan ”6–7”.

Ett memigt nätöknamn med groda, grimaser och antisemitisk ironi har därmed blivit årets signum, om man får tro världens mest uppburna vänstertidning.

McWhorter beskriver groyper som beteckningen på anhängare till den högerextreme provokatören Nick Fuentes – och konstaterar torrt att ordet ”har lämnat internets mörka hörn och blivit allmänt känt”.

”De har funnits sedan 2010-talet, men 2025 var året då ’groyper’ gick från sidocirkus till MAGA-mainstream”, konstaterar McWhorter.

Tvåa på listan kommer ”No Kings”, slagordet som uppstod efter att Donald Trump skämtade (eller inte skämtade) om sig själv som amerikansk kung.

Enkelt, fyndigt och perfekt för plakat, tycker New York Times och jämför det med ”Occupy Wall Street” från 2011: ett ord som producerar politisk fysisk närvaro på gatorna snarare än spaltmeter i tidningarna.

Men här skiner också tidningens ideologiska reflex igenom. ”No Kings” beskrivs som ”förödande effektivt”, medan ”groyper” behandlas som ett sociologiskt olycksfall – trots att det i praktiken haft större genomslag.

Bronsplatsen går till ”6–7”, ett till synes meningslöst uttryck som får vuxna att klia sig i huvudet och barn att fnissa. McWhorter förklarar pedagogiskt att språk inte bara handlar om information, utan om grupptillhörighet.