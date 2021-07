Slog sig ner i vicepresidentens stol – riskerar 30 års fängelse

Josiah Colt, 35-årig man från Idaho, har erkänt sig skyldig till störande av ett officiellt förfarande.

Som en del av överenskommelsen med åklagaren har han också gått med på att samarbeta med myndigheterna i utredningen av händelsen.

Han var en av dem som gick in i kongressbyggnaden i samband med protesterna vid Kapitolium den 6 januari i år. Han fångades på bild när han satt i vicepresidentens stol i senaten.

Colt riskerar nu 30 års fängelse och böter på uppemot 2,2 miljoner kronor.

@bellingcat this is Josiah Colt. He is from Boise Idaho pic.twitter.com/nsE8v4ECSH

— Kylie Swaim (@mrskylieswaim) January 7, 2021