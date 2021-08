Talibanfilmerna från Kabul väcker skratt

Klippen visar hur barnsligt förtjusta talibaner hoppar studsmatta, åker radiobilar och karusell.

I en video försöker sig en grupp talibaner på att använda utrustningen på ett gym – av allt att döma utan mycket till tidigare erfarenhet.

Gymmet uppges finnas inne i presidentpalatset i Kabul. Talibanerna tog över palatset i söndags, vilket markerade slutet på det eldiga men mestadels fredliga maktövertagandet i Afghanistan.

Andra filmer visar hur talibanerna firar sin seger på andra sätt, bland annat genom att ta en nöjesflygtur med en helikopter.

