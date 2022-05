© CDC Folkhälsomyndigheten vill nu klassa apkoppor som en allmänfarlig sjukdom.

Sjukdomen apkoppor har kommit till Sverige

Publicerad 19 maj 2022 kl 12.34

Inrikes. Sjukdomen apkoppor har nu bekräftats förekomma i region Stockholm. Under våren har ett tiotal fall av den i normala fall mycket ovanliga sjukdomen rapporterats in från Europa. Smittan tycks ha börjat spridas via sexuella kontakter mellan homosexuella män.