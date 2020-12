Därför kan den andra vaccinsprutan vara farligast

Pfizers nya covidvaccin, som nu har börjat ges till svenskar, har orsakat oväntat många anafylaktiska reaktioner – en särskilt allvarlig form av allergisk reaktion som kan vara livshotande.

I en sammanställning från den 19 december noterar den amerikanska myndigheten Centers for Disease Control and Prevention, CDC, att sex av 272 001 personer som fått vaccinet har drabbats av anafylaktiska reaktioner. Sådana reaktioner uppstår ibland vid vaccinering men vanligtvis bara i ett fall per en miljon vaccineringar. Siffrorna från CDC indikerar alltså att anafylaktiska reaktioner kan vara mer än 20 gånger vanligare än normalt vid vaccinering med det nya covidvaccinet.

Anledningen till det större antalet anafylaktiska reaktioner misstänks vara att det nya vaccinet innehåller polyetylenglykol, en kemikalie som bland annat används i bromsvätskor, impregneringsmedel och vissa läkemedel, men som aldrig tidigare använts i ett vaccin. Det skriver tidskriften Science.

Enligt en amerikansk studie från 2016 har 7 % av befolkningen så stora mängder antikroppar mot polyetylenglykol att de löper större risk för allergiska reaktioner när de utsätts för kemikalien. Risken för en anafylaktisk reaktion kan vara större när den andra dosen av vaccinet ges, eftersom mottagarna av vaccinet kan ha byggt upp antikroppar mot polyetylenglykol efter den första vaccineringen.

