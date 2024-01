Facit: Kristersson släpper in lika många invandrare som Reinfeldt och Löfven

Sammanlagt beviljades 102.139 nya uppehållstillstånd för förstagångssökande under 2023.

Det innebär att invandringen till Sverige fortsätter på att ligga på en historiskt hög nivå – trots en SD-stödd regering som lovat att kraftigt minska inflödet och driva igenom ett "paradigmskifte" i migrationspolitiken.

År 2022, då Socialdemokraterna styrde större delen av året, delades det ut 142.179 uppehållstillstånd. Den förhöjda siffran berodde dock på att Ukrainakriget bröt ut och 47.566 ukrainare beviljades skydd enligt det så kallade massflyktsdirektivet.

Under 2023 fick 11.000 personer skydd enligt detta direktiv. Räknar man bort ukrainarna landar siffrorna på 94.613 nya uppehållstillstånd 2022 och 91.139 uppehållstillstånd 2023. Skillnaden är alltså försumbar.

Lägre under Löfven och Andersson

Under Stefan Löfven och Magdalena Anderssons styre 2020 och 2021 var de totala antalen beviljade uppehållstillstånd lägre än under Ulf Kristersson – 89.009 respektive 95.163.

Fredrik Reinfeldt, som idag har blivit en symbol för kravlös invandringspolitik, kom bara upp i M och SD:s invandringsnivåer 2023 under fyra av de åtta år han styrde landet (se lista nedan).

I sitt jultal kom Ulf Kristersson med beskedet att "paradigmskiftet" trots allt ska genomföras – men först med start året därpå. Samma löfte lämnade statsministern dock även i jultalet 2022.

– Åren av ständigt svagare regeringsmakt är över. Vi kommer att genomföra ett paradigmskifte i svensk politik, lovade han då.

Om man bortser från specifika händelser som asylkaoset 2015 och Ukrainakriget har antalet beviljade uppehållstillstånd legat på omkring 100.000 per år sedan Fredrik Reinfeldts senare år som statsminister. När Stefan Löfven minskade asylinvandringen efter asylkaoset kompenserades det med att man istället började släppa in fler i andra kategorier av tredje världen-invandrare.

Beviljade uppehållstillstånd – 1980–2023

1980: 12.669

1981: 12.186

1982: 13.072

1983: 10.293

1984: 13.624

1985: 16.108

1986: 22.868

1987: 28.427

1988: 33.076

1989: 44.516

1990: 37.120

1991: 41.948

1992: 34.602

1993: 58.769

1994: 78.860

1995: 32.296

1996: 31.390

1997: 36.132

1998: 39.070

1999: 37.033

2000: 60.490

2001: 56.872

2002: 54.396

2003: 56.787

2004: 58.811

2005: 62.463

2006: 86.436

2007: 86.095

2008: 90.021

2009: 102.820

2010: 96.388

2011: 97.905

2012: 116.444

2013: 121.718

2014: 115.703

2015: 115.104

2016: 151.031

2017: 135.686

2018: 133.025

2019: 117.913

2020: 89.009

2021: 95.163

2022: 142.179 (47.566 ukrainare)

2023: 102.139 (11.000 ukrainare)

Källa: Migrationsverket