Den 25-årige afrikanen greps under odramatiska former vid Triangeln i Malmö under söndagskvällen, rapporterar Sydsvenskan.

Alex Sumah förekom förra veckan i "Efterlyst" i TV3 och var internationellt efterlyst för mordet på det ensamkommande flyktingbarnet Mohsen Fazeli, 17.

Mohsen Fazeli, som kom till Sverige som 13-åring, hittades natten till måndagen förra veckan svårt skadad utanför sin lägenhet i Malmö. Han fördes till sjukhus men hans liv gick inte att rädda.