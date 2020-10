Stora stenar släpptes på bil från gångbro i Stockholmsgetto

Det är på Instagram som polisen i Rinkeby berättar om hur stora stenar släpptes på en bil från en gångbro i Hjulsta centrum.

Det hela inträffade under natten till onsdag.

Totalt släppts fyra stenar.

Två av stenarna gick rakt genom takluckan och hade troligen dödat personen i bilen om de träffat i huvudet.

"Under natten fick en privatperson 4 stora stenar a 5 kg kastade på sin bil när denne passerade under en gångbro i höjd med Hjulsta centrum. Två av dessa stenar gick genom bilens taklucka och in i kupén. Hade målsägande fått en av dessa stenar i huvudet så hade han troligen avlidit", skriver polisen och fortsätter:

"Det är helt oacceptabelt att kasta sten mot människor eller bilar. Konsekvenserna för dessa handlingar kan bli att man vållar en annan människa svår skada och i värsta fall orsakar någons död."