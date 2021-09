Ung man hittades mördad i skogen – polisen vill ha hjälp

Den 11 maj 2021 får polisen in en anmälan om en försvunnen person. Den försvunne var en man, 21 år, hemmahörande i Storvreta utanför Uppsala. Han hade inte hörts av sedan den 9 maj.

Den sista iakttagelsen av honom var i centrala Uppsala på kvällen den 9 maj, då han kan ha varit på väg till Gränby i Uppsala.

Den 22 juli anträffas den försvunne död i ett skogsområde vid Fjällnora friluftsområde. En förundersökning om misstänkt mord pågår.

Nu önskar polisen få in iakttagelser av den försvunne den 9 maj i Gränby. Men även alla iakttagelser av honom tiden innan den 9 maj kan vara intressanta. Polisen önskar även få in iakttagelser av händelser under kvällen och natten mellan den 9-10 maj i Gränby. Alla iakttagelser kan vara av intresse.

Polisen önskar även få in iakttagelser i området kring Fjällnora, samt iakttagelser längs med länsväg 282 den 9-10 maj.

En uppgift som du bedömer som ointressant kan för utredningen vara värdefull och polisen är högst angelägna om att få in all typ av information om händelsen, både före, under och efter det inträffade.

Tips och iakttagelser lämnas till polisen via 114 14 eller polisens hemsida .

Signalement

* Man, 176 cm lång, smärt/normal kroppsbyggnad

* Lätt mörkhyad, mörkt hår, rakat på sidorna

* Iklädd svarta byxor, svart huvtröja