USA-marknaden i fritt fall efter räntesänkning och stödköpsbesked

Fed aviserade också att man kommer att stödköpa minst 700 miljarder dollar i obligationer för att stabilisera finansmarknaden.

De utannonsera stödåtgärderna saknar motstycke i historien och kommer att göra centralbankens balansräkning rekordstor.

Men effekten av stödåtgärderna blev att marknaden föll.

Dow Jones industriindex föll 1.100 punkter i terminshandeln inför börsöppningen på måndag morgon. Terminerna för S&P 500-indexet och Nasdaqs sammansatta terminsindex föll mer än 4,5 vardera direkt efter centralbankens besked.

De snabba fallen direkt efter Feds utannonserade nödåtgärder visar att finansmarknaderna befinner sig i panik över de följder som coronaviruset kan få både på finansmarknaderna och hela ekonomin.

Antalet bekräftade fall av covid-19 steg till 2.815 under söndagen i USA, skriver New York Times.

Marknadsreaktionen tyder på att centralbankerna håller på att förlora kontrollen och inte längre kan blåsa upp aktier- och tillgångspriser under en kris genom att skjuta till mer pengar i ekonomin, något som har i princip har fungerat i lite olika former sedan USA lyfte sig ur depressionen med en så kallad "New Deal" på 1930-talet. Potentiellt är nattens marknadsreaktion ett tecken på att det nu kommer en allvarlig kris som centralbanker och politiker inte kommer att kunna hantera.

Även i Sverige har börsen fallit kraftigt. På OMX Stockholmsbörsen har 2.500 miljarder kronor – en halv svensk bruttonationalprodukt – gått upp i rök sedan börsen toppade den 19 februari.