Bortsprungna allierade funna vid liv

Totalt tio elitsoldater från jägarbataljonen i Sør-Varanger deltog i övningen som gick ut på att leka kurragömma och hålla sig gömda fram till en viss tidpunkt, då de skulle möta upp sina befäl. Men de dök inte upp.

– Soldaterna kan ha missförstått uppmötets tidpunkt, sade presschefen Brage Wiik-Hansen till TV2 under torsdagen.

– Övningar av den här typen är riskfyllda, men soldaterna är väl skolade för att klara sig själva i små enheter, säger överstelöjtnant Audun Jørstad till NRK.

De saknade soldaterna uppges nu vara på väg hem till mamma och pappa.