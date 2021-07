Här slåss vänstern för rätten att visa sin penis i damduschen

Det väckte stor uppståndelse för ett par veckor när en grupp kvinnliga gäster på Wi Spa i Los Angeles protesterade mot att man som uppgav sig vara "transsexuell" fick vistas på damavdelningen.

En video från händelsen visade hur en av kvinnorna högljutt skällde ut personalen.

– Så det är okej för en man att gå in i kvinnoavdelningen, visa sin penis för kvinnorna, unga små flickor – minderåriga – på ditt spa? Wi Spa har överseende med det, är det det du säger? frågade kvinnan.

När den anställda försökte svara och sade något om "sexuell läggning" blev kvinnan mer upprörd.

– Vilken läggning? Jag ser en snopp! Det visar för mig att han är en man. Han är en man. Han är en man. Han är inte en kvinna, sade hon.

På lördagen demonstrerade en grupp bestående av religiösa och feminister i Koreatown i Los Angeles mot att spaet tillåter nakna män på damavdelningen.

De angreps dock av svartklädda vänsterextremister från AFA, skriver The Post Millennial.

Filmer från demonstrationen visar bland annat hur en man angrips av vänsterextremister med ett paraply. Mannen skyddas dock av poliser.

– Du har jävla tur att det fanns grisar är, ropar en av vänsterextremisterna åt mannen.

"Könsorgan har inget med kön att göra"

En annan video visar hur vänsterextremister håller en skateboard mot ansiktet på en demonstrant medan en AFA-kvinna förklarar att "könsorgan inte har någonting med kön att göra".

En kvinna som är upprörd över penisarna på damavdelningen blir sprayad och får saker kastade på sig av de svartklädda vänsteraktivisterna.

Vänstern omringade sedan poliser på platsen och skanderade att "alla snutar är svin" och liknande.

När vänsteraktivisterna sköt projektiler och kastade rökbomber mot polisen utbröt tumult.

Polisen lyckades till slut skingra AFA-mobben, skriver The Post Millennial.

Los Angeles: Police beat back antifa after they hurled projectiles at the officers. Antifa gathered today to again oppose a group of conservatives protesting the WiSpa where a person allegedly exposed their penis to women & girls. pic.twitter.com/xGmPAPTkSh — Andy Ngô (@MrAndyNgo) July 17, 2021

Los Angeles: Antifa throw a smoke device at police at the violent WiSpa protest today. pic.twitter.com/a9PpjeNT15 — Andy Ngô (@MrAndyNgo) July 17, 2021