Pedofildömd transvestit styckade 25-åriga kvinnan i Rönninge – kan hamna i kvinnofängelse

Rättelse: Uppgifterna om mannens nya namn publicerades först av Samnytt, ej Krimfup som denna artikel först hävdade.

Det handlar om den så kallade Ekeröpedofilen Robin Andersson, tidigare känd under namnet Robin Säbb Hjerth.

Robin Andersson har bytt namn flera gånger och nu heter Vilma Andersson, snarlikt namnet på Wilma Andersson som styckmördades i Uddevalla 2019.

Som 19-åring försökte han kidnappa en tioårig flicka på Ekerö men flickan lyckades fly ur bilen som Robin Andersson drog in henne i. Han greps senare varpå polisen säkrade 42.567 barnpornografiska bilder i hans dator och ett antal filmer.

Efter att ha dömts till två år och fyra månaders fängelse av Solna tingsrätt fick han skyddade personuppgifter av staten, vilket väckte kritik från bland andra Hanif Bali och Joakim Lamotte. Sedan dess har han bytt namn flera gånger och kunnat smälta in i samhället.

Enligt sajten Krimfup har Andersson genomfört ett juridiskt könsbyte, vilket Fria Tider inte har kunnat verifiera eftersom kopplingen till ett eventuellt nytt personnummer är sekretessbelagd. Han skulle i så fall ha rätt att avtjäna ett eventuellt straff bland kvinnor.

Förundersökningen leds nu av åklagare. Polisen har hållit pressträffar men lämnar i övrigt få detaljer med hänvisning till utredningsläget.

Det framgår dock att Robin Andersson greps under en riktad spaning där polisen följde honom i flera timmar innan han gick in i ett skogsparti för att gräva ned kvinnans kroppsdelar.

I sociala medier är många besvikna på att inget gjordes för att hålla den dömde pedofilen frihetsberövad och många ifrågasätter varför han inte tvångsvårdats inom psykiatrin.

Efter frisläppandet startade boende på Ekerö en namninsamling i protest och många varnade för att det är en tidsfråga innan han begår brott på nytt.

Idag är kritiken mot politikerna och deras straffsatser, könsbyteslagar och liknande hård på nätet.

"Det är vårat svenska rättssystem som har haft ihjäl henne. Hur är det möjligt att de släpper ut en så här sjuk människa?", skriver Jens Jungevik.

"Boden först och nu Rönninge är enormt haveri av Sverige. Stackars kvinnor som fått sätta livet till. Man skäms över att detta land fallerat på så otroligt många plan", skriver Jessica Gustavsson.

"Vilma… Nu får han avtjäna sitt straff på en kvinnoanstalt", skriver Per Persson.

Från politiskt håll undvek båda sidor dock sakfrågan och höll sig till sentimentala uttalanden.

"Jag är djup berörd och känner en stark vrede över de fruktansvärda våldsdåden som inträffat i Boden och Rönninge under julhelgen. Händelserna har skakat både de lokala samhällena och hela Sverige. En känsla av oro och rädsla har spridit sig. Mina tankar går till offrens familjer och anhöriga", skriver Magdalena Andersson på X.

"Jag förstår att ingenting just nu kan sägas som mildrar sorgen för offrens familjer och anhöriga, men de ska veta att mina tankar är hos dem, och att vi är många som bär sorgen tillsammans med dem", skriver Ulf Kristersson på samma plattform.