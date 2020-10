Polisen misstänker: Muslimsk konspiration bakom terrormordet på franske läraren

Polisen misstänker att den 18-årige islamist som genomförde det brutala terrormordet i Paris inte ensam bär ansvaret för mordet. En aktivist vid namn Abdelhakim Sefrioui greps under lördagen, enligt källor till Marianne, och ytterligare nio personer togs in till förhör av polisen under fredagen.

Abdelhakim Sefrioui har i sociala medier uppviglat mot den 47-årige historieläraren Samuel Paty för att han under sina lektioner, som ett led i undervisningen, visat bilder på Muhammedkarikatyrer för de studenter som velat se dem.

– Muslimska elever chockas, attackeras och förnedras inför sina klasskamrater, säger Abdelhakim Sefrioui i en video han spridit i sociala medier.

– Vi vägrar gå med på den här typen av oansvarigt och aggressivt beteende.

Sefrioui har dessutom uppmanat andra muslimer att hjälpa till med att försöka få den franske historieläraren avskedad.

– Vi kräver att den här brottslingen stängs av, säger han i videon som fortsätter: Han är inte en lärare!

Enligt Le Républicain Lorrain var det under en lektion förra veckan som Samuel Paty visade Muhammedkarikatyrer. Enligt elever på skolan var det något han gjorde varje år som en del av samhällskunskapsundervisningen, för att diskutera yttrandefriheten och lära eleverna om bakgrunden till terrordådet mot Charlie Hebdo 2015.

– Han gjorde inte det för att skapa kontroverser, kränka barnen eller diskriminera någon, berättar en mamma som har en 13-årig pojke på skolan.

Tidningen skriver också att de muslimska studenter som inte velat se karikatyrerna erbjudits lämna klassrummet och sluppit delta på de lektionerna.

Förra veckans lektionsvisning av Muhammedkarikatyrerna uppges ha retat upp extra starka känslor från föräldrar till muslimska skolelever. Bland annat ska en "extremt arg pappa" ha hört av sig till skolan, skriver Le Républicain Lorrain, och en förälder ska även ha dykt upp på skolan i sällskap med ytterligare en person och krävt att Samuel Paty sparkas.