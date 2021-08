Tar selfie med vänsterpresidenten: "Kommunistiska as"

Ett klipp från händelsen har fått stor spridning på sociala medier efter att ha laddats upp på Tiktok.

– Allvarligt talat? hörs en kvinna utbrusta efter att mannen släppt ur sig kommentaren.

– Varför inte? svarar mannen och rycker på axlarna.

JUSTIN TRUDEAU GETS CALLED A COMMUNIST FUCK BY SOME CHAD pic.twitter.com/uguf8Z4c4y

