Tysklands största tidning: "Sverige är Europas farligaste land"

Bild tar avstamp i mordet på Einár och konstaterar att rapparen är offer nummer 217 för dödsskjutningar i Sverige de senaste fem åren.

"Det före detta nordiska mönsterlandet har sedan 2005 förvandlats till en riktig mardröm", konstaterar den tyska tidningsjätten.

I artikeln hänvisar Bild till att nära tre gånger så många dör i skjutningar i Sverige som genomsnittet i EU.

"Skillnaden blir ännu större om man bara ser till åldersgruppen 20 till 29. I de flesta EU-länder ligger antalet skjutvapenoffer här på mellan noll och fyra per miljon invånare. Sverige har å sin sida 18 dödsfall per miljon invånare. På andra plats kommer Nederländerna, som 'bara' har sex dödsfall i åldersgruppen 20 till 29 åringar per miljon invånare", skriver Bild.