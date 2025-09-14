”Vi tror inte på Valhall, din tönt" – indisk kritik mot FBI-chefens "Valhall"-referens

Publicerad 14 september 2025 kl 11.52

Utrikes. FBI:s chef Kash Patel hyllade mördade Charlie Kirk med orden "Vila nu broder, vi håller vakt, och vi ses i Valhall!". Nu kritiseras uttalandet eftersom den Patel är född och uppvuxen som hindu med indiska – ej skandinaviska – föräldrar, rapporterar Times of India.

Dela artikeln

Uttrycket fick snabbt spridning i sociala medier. Kritiker kallade det ”cringe” och ”plumpt”.

Andra pekade på att Valhalla hör hemma i fornnordisk mytologi och knappast har med vare sig Patels hinduism eller Kirks katolska kristendom att göra.

”En indier som säger till en kristen att de ska mötas i Valhalla är teologiskt helt förvirrad”, skrev en användare som Times of India citerar.

En annan indier, citerad av samma tidning, kommenterade:

"Vi tror inte på Valhall, din tönt. Det här är verkligen inte rätt tid och plats för att skoja till det".

Vissa försvarade Patel och menade att frasen är vanlig inom amerikanska militära kretsar, även om just Valhall-referensen stack ut.

Patel kritiserades samtidigt för att FBI först pekade ut fel person – en äldre judisk man – som misstänkt innan man släppte honom.

Den faktiska skytten Tyler Robinson överlämnades senare av sin egen far, något som också använts för att ifrågasätta FBI:s insats.

Donald Trump reagerade med krav på dödsstraff för gärningsmannen.

Diskussionen kring Patel fortsatte med frågor om FBI-chefens bakgrund. Han är född och uppvuxen i en hinduisk familj, enligt Times of India, men ligger lågt med sin religion och bakgrund i offentligheten.

Nyheter från förstasidan

"Maktmissbrukare", "kärring" och "håll käften" – här är förbjudna orden som polisen anmäler mest

Åklagarna dränks i rapporter om "förolämpning mot tjänsteman". Dessa ord ägnar sig rättsväsendet åt att bekämpa just nu.0 

Lyten skrev Ebba Buschs hyllning till Lyten

Politikern prisade "den enorma potentialen" i Northvolt-köparens tillgångar.. Men uttalandet hade Lyten själva skrivit – åt regeringen.0 

Senaste huvudledare

En ihopslarvad kanon

Blev värre än förväntat. "Pappaledighet", vanlig lagstiftning och irrelevanta samiska och romska verk på listan.0 

Bukele till svenskar: "De vill förstöra ert vackra land inifrån"

Kriminella tillåts löpa fritt i Sverige, enligt presidenten i El Salvador. Pekar ut internationella krafter för att medvetet sabotera landet.0 

Mer från Utrikes

Israels förre arméchef: Över 200.000 skadade eller dödade i Gaza

"Tog i med hårdhandskarna".. Bekräftar i praktiken Hamas uppgifter om antalet döda och skadade i kriget.0 

Seinfeld: "Ku Klux Klan är bättre än Palestina-rörelsen"

Tog ställning – nu fördöms komikern av andra judar.. Senator Sophia Chitlik "bestört" av ställningstagandet.S0 

AI-bossens varning: Så lätt kan staten se vad du skriver till ChatGPT

Vill införa en "brevhemlighet" för AI-konversationer.. Idag kan myndigheterna spionera alldeles för lätt, varnar Sam Altman.0 

Brasilien dömer expresidenten till 27 års fängelse efter vänsterns maktövertagande

Bananlandets bisarra drag mot Jair Bolsonaro, 70.. Domaren var både målsägande och domare – samtidigt.0 

