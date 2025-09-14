”Vi tror inte på Valhall, din tönt" – indisk kritik mot FBI-chefens "Valhall"-referens

Uttrycket fick snabbt spridning i sociala medier. Kritiker kallade det ”cringe” och ”plumpt”.

Andra pekade på att Valhalla hör hemma i fornnordisk mytologi och knappast har med vare sig Patels hinduism eller Kirks katolska kristendom att göra.

”En indier som säger till en kristen att de ska mötas i Valhalla är teologiskt helt förvirrad”, skrev en användare som Times of India citerar.

En annan indier, citerad av samma tidning, kommenterade:

"Vi tror inte på Valhall, din tönt. Det här är verkligen inte rätt tid och plats för att skoja till det".

Vissa försvarade Patel och menade att frasen är vanlig inom amerikanska militära kretsar, även om just Valhall-referensen stack ut.

Patel kritiserades samtidigt för att FBI först pekade ut fel person – en äldre judisk man – som misstänkt innan man släppte honom.

Den faktiska skytten Tyler Robinson överlämnades senare av sin egen far, något som också använts för att ifrågasätta FBI:s insats.

Donald Trump reagerade med krav på dödsstraff för gärningsmannen.

Diskussionen kring Patel fortsatte med frågor om FBI-chefens bakgrund. Han är född och uppvuxen i en hinduisk familj, enligt Times of India, men ligger lågt med sin religion och bakgrund i offentligheten.