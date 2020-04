M vill ge 100 miljarder per månad till företag

Det är Moderaterna som anser att regeringen måste byta ekonomisk strategi för att "rädda jobben" i Sverige under coronasmittan.

Partiet vill att regeringen ger 100 miljarder kronor per månad till företagen.

Bakgrunden är att den pågående krisen skiljer sig från andra kriser, hävdar man.

"Moderaterna menar därför att det är fel av regeringen att sätta in den typ av åtgärder som sätts in i normalt sätts in i ekonomiska kriser, det vill säga åtgärder för att stimulera ekonomin och se till att finansmarknaderna fungerar. Den här krisen har inte ekonomiska orsaker och därför behövs en annan ekonomisk strategi för att rädda jobben – staten måste vara beredda att ta kostnaderna för krisen så att våra företag kan vara kvar", skriver partiet på sin hemsida.

Moderaterna vill också konkret slopa arbetsgivaravgifter under april och maj, utöka den tillfälliga korttidspermitteringen och att staten ska täcka företagens kostnader vid stora inkomsttapp.

– Det gör man i Danmark och Norge, säger Moderaternas ekonomisk-politisk talesperson Elisabeth Svantesson enligt Ekot och hävdar att Sverige har "råd" med det.