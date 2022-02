Nya erbjudandet till Joe Rogan: En miljard och noll censur

År 2020 köpte svenska Spotify rättigheterna till Joe Rogans populära podcast för 100 miljoner euro.

I media står Rogan anklagad för vaccinskepsis, och nu även för rasism – och förra veckan togs 70 avsnitt av hans podcast bort från Spotify.

Rumble, en kanadensisk videoplattform med många användare på den politiska högerkanten, erbjuder sig nu att betala lika mycket som Spotify till Joe Rogan. Man lovar också att inte censurera honom.

"Vi stödjer din, dina gästers och dina lyssnares önskan om en riktig dialog. Så vi skulle vilja erbjuda dig 100 miljoner skäl för att göra världen till en bättre plats", skriver Rumbles vd Chris Pavlovski i ett uttalande som publiceras på sociala medier.

"Vad sägs om att ta med dig alla dina avsnitt till Rumble, både gamla och nya, utan censur, för 100 miljoner dollar under fyra år?" fortsätter Pavlovski, som försäkrar att erbjudandet är på riktigt.

Rumbles konkurrent Odysee gör sig dock lustig över inlägget och uppger sig istället erbjuda "100 gaziljoner" för Joe Rogan:

Hey @joerogan, we are ready to fight alongside you. See the note from our CEO @jvlchandra... pic.twitter.com/D97VDIstpb

— odysee (@OdyseeTeam) February 7, 2022